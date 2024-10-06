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Санникова Анастасия Лукояновна

Место рождения

Кармалы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.12.1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1774 ст.

Отец: Лукоян Фёдоров

Мать: Лукерья Семёнова

Кармалы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1797 ст.

Муж: Санников Семён Лукоянович

Рождение ребёнка
30.10.1797 ст.

Сын: Санников Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Санников Семён Лукоянович

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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