Санникова Анастасия Лукояновна
Место рождения
Дата рождения22.12.1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1774 ст.
Отец: Лукоян Фёдоров
Мать: Лукерья Семёнова
Бракосочетание
28.01.1797 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1797 ст.
Сын: Санников Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Санников Семён Лукоянович
Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно