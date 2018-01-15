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Толстобров Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1931

Дата смерти

15.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931

Отец: Толстобров Тимофей Пантелеевич

Мать: Толстоброва (Буркова) Анастасия Владимировна

Бракосочетание
19.06.1954

Жена: Толстоброва (Петраченко Петриченко) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1956

Сын: Толстобров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Толстоброва (Петраченко Петриченко) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толстоброва (Петраченко Петриченко) Валентина Ивановна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.07.1968

Сын: Толстобров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Толстоброва (Петраченко Петриченко) Валентина Ивановна

Смерть
15.01.2018

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