Толстобров Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1931
Дата смерти15.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931
Бракосочетание
19.06.1954
Рождение ребёнка
21.07.1956
Рождение ребёнка
10.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толстоброва (Петраченко Петриченко) Валентина Ивановна
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.07.1968
Смерть
15.01.2018