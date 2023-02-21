Механошина (Куренева) Анфия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти05.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1941
Сын: Механошин Владент Кириллович
Отец ребёнка: Механошин Кирилл Петрович
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Смерть
05.02.1949
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра