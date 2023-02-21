Механошина (Куренева) Анфия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Механошина (Куренева) Анфия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

05.02.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1941

Сын: Механошин Владент Кириллович

Отец ребёнка: Механошин Кирилл Петрович

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Смерть
05.02.1949
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
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