Селезенев Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезенев Василий Андреевич

Место рождения

Ярушниковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Около 1895

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Селезенев Андрей

Мать: не указана

Ярушниковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезенев (Шабалина? Чащина ?) ?

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник; кожа торг
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Селезенева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Селезенев (Шабалина? Чащина ?) ?

Ярушниковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1895

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