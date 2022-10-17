Селезенев Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиОколо 1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Селезенев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник; кожа торг
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Селезенева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Селезенев (Шабалина? Чащина ?) ?
Смерть
Около 1895