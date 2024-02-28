Петр Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Симеон Михеев
Мать: Матрона Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова (Егорова)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Анна Федорова (Егорова)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Анна Федорова (Егорова)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Анна Федорова (Егорова)
Смерть
Неизвестно