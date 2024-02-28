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Петр Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Симеон Михеев

Мать: Матрона Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова (Егорова)

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Анна Федорова (Егорова)

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Анна Федорова (Егорова)

Рождение ребёнка
1822

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: Анна Федорова (Егорова)

Смерть
Неизвестно

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