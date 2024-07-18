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Марфа Ивановна-Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1812 и 1818

Дата смерти

02.01.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1811 и 1813 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Малые Ямаши, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Онисья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Смерть
02.01.1868

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