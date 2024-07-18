Марфа Ивановна-Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1812 и 1818
Дата смерти02.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Малые Ямаши, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Онисья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Смерть
02.01.1868