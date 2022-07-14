Sumkin (Poranen) Siviä Kyllikki — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sumkin (Poranen) Siviä Kyllikki

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1920

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka)

Рождение ребёнка
22.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka)

Рождение ребёнка
10.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka)

Смерть
2012

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