Sumkin (Poranen) Siviä Kyllikki
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1920
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka)
Рождение ребёнка
10.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka)
Смерть
2012