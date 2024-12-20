(Виноградова) Александра Фёдоровна
женский, родилась 18.04.1851 ст., Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецВиноградов Фёдор Иванович19.09.1825 ст. г.р.
МатьВиноградова Елизавета Николаевна1834 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1851 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Крещение
21.04.1851 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Восприемник
30.03.1870 ст.
Плесы, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Восприемник
13.08.1876 ст.
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", дата рождения 17.04.1851 (ошибка!) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-K2MG?i=541