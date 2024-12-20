(Виноградова) Александра Фёдоровна 18.04.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Виноградова) Александра Фёдоровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 18.04.1851 ст., Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Виноградов Фёдор Иванович19.09.1825 ст. г.р.
Мать
Виноградова Елизавета Николаевна1834 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1851 ст.

Отец: Виноградов Фёдор Иванович

Мать: Виноградова Елизавета Николаевна

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", дата рождения 17.04.1851 (ошибка!) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-K2MG?i=541

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Акушерка г. Кузнецка.

Крещение
21.04.1851 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Восприемники: села Иовлева священник Михаил Иоаннов Неаронов и Московского мещанина Моисея Ермолаева Кирсанова жена Мария Михайлова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-K2MG?i=541

Восприемник
30.03.1870 ст.
Плесы, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Богородицкого уезда села Плес Дмитриевская церковь. Александра. Рождение 28.03.1870, крещение 30. 03.1870. Родители: Села Плес Дмитриевской церкви диакон Михаил Николаев Соболев и законная жена его Ольга Николаева, оба православного вероисповедания (кто-то из них может быть братом или сестрой Е. Н. Виноградовой - матери А. Ф. Виноградовой). Восприемники: Села Черняевки священник Николай Матвеев Гастев и села Куркина священика Феодора Иванова Виноградова дочь девица Александра Феодорова. Священник села Черняевки Архангельской церкви Николай Матвеев Гастев с пономарем Александром Николаевым Киселевым.

Восприемник
13.08.1876 ст.
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

У Василия Фёдоровича Виноградова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-DJK2?i=679&cat=752387

Смерть
Неизвестно

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