Халак (Вовк) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Вовк Трифон
Мать: Вовк ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халак) Мария
Отец ребёнка: Халак Демьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халак Демьян
Рождение ребёнка
1933
Сын: Халак Григорий
Отец ребёнка: Халак Демьян
Рождение ребёнка
14.02.1939
Сын: Халак Михаил
Отец ребёнка: Халак Демьян
Смерть
1974