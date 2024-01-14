Халак (Вовк) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халак (Вовк) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Вовк Трифон

Мать: Вовк ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халак) Мария

Отец ребёнка: Халак Демьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халак Демьян

Рождение ребёнка
1933

Сын: Халак Григорий

Отец ребёнка: Халак Демьян

Рождение ребёнка
14.02.1939

Сын: Халак Михаил

Отец ребёнка: Халак Демьян

Смерть
1974

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