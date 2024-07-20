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Смыкова Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смыков Игнат Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852

Сын: Смыков Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1865

Дочь: Казунина Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Варвара Лаврентьевна Ельцов, временно-обязанная крестьянка д. Дмитриево
Смерть
Неизвестно

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