Смыкова Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852
Сын: Смыков Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.03.1865
Дочь: Казунина Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Смыков Игнат Кондратьевич
Воспреемник Варвара Лаврентьевна Ельцов, временно-обязанная крестьянка д. Дмитриево
Смерть
Неизвестно