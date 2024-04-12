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Оглоблин Федор Петрович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Оглоблин Петр Иосифович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Оглоблин Федор Федорович

Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Прокофьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Оглоблин Иван Федорович

Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Прокофьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1750
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Оглоблин Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Прокофьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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