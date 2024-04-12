Оглоблин Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Оглоблин Петр Иосифович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Прокофьевна
Смерть
1750
Рождение ребёнка
1751
Сын: Оглоблин Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Прокофьевна