Заковряжин Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1927
Дата смерти10.04.1985
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927
Отец: Заковряжин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.03.1952
Рождение ребёнка
04.04.1952
Дочь: Киреева (Заковряжина) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
27.03.1953
Дочь: Заковряжин Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Лебедева (Заковряжина) Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
26.01.1956
Дочь: Величко (Заковряжина) Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
04.01.1958
Дочь: Заковряжина Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
30.04.1961
Дочь: Пестрикова (Заковряжина) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична
Смерть
10.04.1985
Агроном, Динской муниципальный район, Краснодарский край