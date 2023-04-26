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Заковряжин Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1927

Дата смерти

10.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927

Отец: Заковряжин Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.03.1952

Жена: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.04.1952

Дочь: Киреева (Заковряжина) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
27.03.1953

Дочь: Заковряжин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Лебедева (Заковряжина) Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
26.01.1956

Дочь: Величко (Заковряжина) Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
04.01.1958

Дочь: Заковряжина Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.04.1961

Дочь: Пестрикова (Заковряжина) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Смерть
10.04.1985
Агроном, Динской муниципальный район, Краснодарский край

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