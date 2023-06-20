Краснощек Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснощек Виктор

Краснощек Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
1983 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
1983

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Светлана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close