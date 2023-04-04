Хазин Иона (Иван Аркадьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазин Иона (Иван Аркадьевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Хазин Хаим-Арон

Мать: не указана

Смерть
1882
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