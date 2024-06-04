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Суднева Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднев Севастьян Лаврентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Суднев Игнатий Севастьянов

Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Суднева) Федосья Севастьянова

Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Суднева) Феврония Севастьянова

Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Суднев Аким Севастьянов

Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Суднев Мартын Севастьянов

Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1791
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

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