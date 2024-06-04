Суднева Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Суднев Игнатий Севастьянов
Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Суднева) Федосья Севастьянова
Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Суднева) Феврония Севастьянова
Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Суднев Мартын Севастьянов
Отец ребёнка: Суднев Севастьян Лаврентьев
Смерть
1791