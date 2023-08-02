Криворучко Константин Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: (Криворучко) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
26.02.1897
Сын: Криворучко Николай Константинович
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
26.02.1897
Сын: Криворучко Иван Константинович
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
29.06.1898
Сын: Криворучко Павел Константинович
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Смерть
Неизвестно