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Криворучко Константин Васильевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Криворучко Василий Сидорович

Мать: Криворучко Фекла Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: (Криворучко) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Криворучко Николай Константинович

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Криворучко Иван Константинович

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
29.06.1898

Сын: Криворучко Павел Константинович

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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