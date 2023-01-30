Дьячков Мирон Петрович
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Майер (Дьячкова) Валентина Мироновна
Мать ребёнка: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна
Рождение ребёнка
Около 1950
Мать ребёнка: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна
Смерть
Неизвестно