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Дьячков Мирон Петрович

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Майер (Дьячкова) Валентина Мироновна

Мать ребёнка: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Дьячков Пётр Миронович

Мать ребёнка: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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