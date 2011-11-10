Кочетков Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Леньково, Ступино, Московская область

Дата рождения

07.10.1936

Дата смерти

10.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочеткова Нина Гавриловна

Ватутинки, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
10.11.2011
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