Кочетков Виктор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1936
Дата смерти10.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1936
Рождение ребёнка
18.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочеткова Нина Гавриловна
Ватутинки, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
10.11.2011