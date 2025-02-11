Андрей Никифоров 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Никифор Моисеев1790 г.р.
Супруги
Евдокия Михайлова1824 г.р.
Дети
Елпидифор Андреев1847 г.р.
Муза Андреева1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Никифор Моисеев

Мать: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Елпидифор Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Муза Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

11

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

11

Смерть
Неизвестно

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