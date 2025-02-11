Андрей Никифоров
мужской, родился 1825, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецНикифор Моисеев1790 г.р.
Супруги
Евдокия Михайлова1824 г.р.
Дети
Елпидифор Андреев1847 г.р.
Муза Андреева1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Никифор Моисеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Елпидифор Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Муза Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно