Картошкин Михаил Петров
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения11.07.1888
Дата смерти09.08.1888
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888
Отец: Картошкин Пётр Прокопьевич
Мать: Параскева Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.07.1888
Восприемники: Иван Никитин, Анастасия Никитина
Смерть
09.08.1888
Причина смерти: от колотья
Похороны
11.08.1888