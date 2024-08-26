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Картошкин Михаил Петров

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

11.07.1888

Дата смерти

09.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888

Отец: Картошкин Пётр Прокопьевич

Мать: Параскева Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.07.1888
Восприемники: Иван Никитин, Анастасия Никитина
Смерть
09.08.1888
Причина смерти: от колотья
Похороны
11.08.1888

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