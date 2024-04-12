Щепалова Пелагея Алексеева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
21.09.1883
Сын: Щепалов Мл. Георгий Арсентьевич
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
09.06.1884
Сын: Щепалов Виссарион Арсентьевич
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
29.11.1886
Дочь: Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
21.10.1890
Дочь: Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
12.07.1895
Сын: Щепалов Василий Арсентьевич
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
22.09.1898
Дочь: Варвара (мл) Арсентьевна
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
01.02.1902
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
16.01.1905
Дочь: Мария Арсентьевна
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: Вера Арсентьевна
Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно