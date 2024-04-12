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Щепалова Пелагея Алексеева

Место рождения

Ширино, Сараевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширино, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1883

Сын: Щепалов Мл. Георгий Арсентьевич

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рождение ребёнка
09.06.1884

Сын: Щепалов Виссарион Арсентьевич

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1886

Дочь: Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1890

Дочь: Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1895

Сын: Щепалов Василий Арсентьевич

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Щепалов Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1898

Дочь: Варвара (мл) Арсентьевна

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Щепалов Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1905

Дочь: Мария Арсентьевна

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Вера Арсентьевна

Отец ребёнка: Щепалов Арсентий Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепалов Арсентий Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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