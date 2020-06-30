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(Мезрина) Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1935

Дата смерти

30.06.2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935

Отец: Мезрин Николай Леонтьевич

Мать: Мезрина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай

Рождение ребёнка
18.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Николай

Рождение ребёнка
21.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Николай

Смерть
30.06.2020

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