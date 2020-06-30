(Мезрина) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1935
Дата смерти30.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935
Отец: Мезрин Николай Леонтьевич
Мать: Мезрина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Николай
Рождение ребёнка
18.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Николай
Рождение ребёнка
21.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Николай
Смерть
30.06.2020