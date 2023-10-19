Пущина (Евреинова) Евфимия Матвеевна (Михайловна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1726
Дата смерти04.04.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Пущин Иван Петрович
Отец ребёнка: Пущин Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1768
Сын: Пущин Павел Петрович
Отец ребёнка: Пущин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пущин Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1810