Пущина (Евреинова) Евфимия Матвеевна (Михайловна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пущина (Евреинова) Евфимия Матвеевна (Михайловна?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1726

Дата смерти

04.04.1810

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пущин Иван Петрович

Отец ребёнка: Пущин Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1768

Сын: Пущин Павел Петрович

Отец ребёнка: Пущин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пущин Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1810
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