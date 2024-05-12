Ларин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности