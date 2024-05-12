Ларин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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