Зимаков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1949
Дата смерти10.08.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимакова Надежда Николаевна
Г. Москва
Рождение ребёнка
08.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимакова Надежда Николаевна
Г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2005