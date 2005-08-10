Зимаков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимаков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1949

Дата смерти

10.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зимакова Надежда Николаевна

Г. Москва
Рождение ребёнка
08.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зимакова Надежда Николаевна

Г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимакова Надежда Николаевна

Смерть
10.08.2005
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