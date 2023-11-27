Су Шин-До Николай Васильевич
Место рожденияShandong China
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черных Людмила Павловна
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Сушиндо Герта Николаевна
Мать ребёнка: Черных Людмила Павловна
Работа или профессия
Неизвестно