Су Шин-До Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Су Шин-До Николай Васильевич

Место рождения

Shandong China

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Shandong China
Рождение ребёнка
16.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных Людмила Павловна

Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Сушиндо Герта Николаевна

Мать ребёнка: Черных Людмила Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
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