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Барабанова Марья Николаевна

Место рождения

Федурино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Федурино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.04.1890

Муж: Барабанов Яков Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Барабанов Яков Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Барабанов Яков Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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