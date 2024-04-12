Барабанова Марья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
13.04.1890
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Барабанов Яков Егорович
Рождение ребёнка
13.12.1896
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Барабанов Яков Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно