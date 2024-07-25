Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлена

Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Емельян Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Семенович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Семенович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.