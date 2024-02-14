Мусин Муса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Муса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1848 г.р.
1860 г.р.
1864 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мусин Халиулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мусин Минхаер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Мусин Мохамметкарим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1900

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