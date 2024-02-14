Мусин Муса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мусин Халиулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мусин Минхаер
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мусин Мохамметкарим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1900