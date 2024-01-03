Челноков Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1861
Отец: Челноков Иван Григорьев
Мать: ?
Военная служба
Неизвестно
уволен в запас 30марта 1888г по 31 дек. 1897г.
Крещение
11.01.1861
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Восприемники: Мещанин Влад. губ. г. Юрьво Михаил Ефимович и сельцо Никулькино Акулина Гавриловна
Демобилизация
30.03.1888
Уволен в запас по 31 декабря 1897г.
Смерть
Неизвестно
Не исповедан и не приобщён, погребен по отношению г-на Приорова 2 ст. Подольского уезда от 1905г. января,28 дня за №165