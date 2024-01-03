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Челноков Пётр Иванович

Место рождения

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1861

Отец: Челноков Иван Григорьев

Мать: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Военная служба
Неизвестно
уволен в запас 30марта 1888г по 31 дек. 1897г.
Крещение
11.01.1861
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Восприемники: Мещанин Влад. губ. г. Юрьво Михаил Ефимович и сельцо Никулькино Акулина Гавриловна
Демобилизация
30.03.1888
Уволен в запас по 31 декабря 1897г.
Смерть
Неизвестно
Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Не исповедан и не приобщён, погребен по отношению г-на Приорова 2 ст. Подольского уезда от 1905г. января,28 дня за №165

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