Козлова Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1939

Дата смерти

10.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: Мирошниченко Дмитро Васильевич

Мать: Мирошниченко Векла Сергеевна

Рождение ребёнка
27.03.1959

Дочь: Егорова (Козлова) Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Козлов Валентин Кириллович

Рождение ребёнка
25.12.1960

Дочь: Измалкова Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Козлов Валентин Кириллович

Смерть
10.07.2023
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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