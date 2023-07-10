Козлова Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1939
Дата смерти10.07.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939
Рождение ребёнка
27.03.1959
Дочь: Егорова (Козлова) Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Козлов Валентин Кириллович
Рождение ребёнка
25.12.1960
Дочь: Измалкова Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Козлов Валентин Кириллович
Смерть
10.07.2023
Владивосток, Владивостокский, Приморский край