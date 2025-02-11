Кузьма Яковлев
мужской, родился 1781, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1855, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Михаил Кузьмин1816 г.р.
Фёдор Кузьмин1818 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Михаил Кузьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фёдор Кузьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Егор Кузьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Фёдор Кузьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Роман Кузьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Кузьмина
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
1855
Место жительства
1858