Кузьма Яковлев 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1781, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1855, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Михаил Кузьмин1816 г.р.
Фёдор Кузьмин1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1816

Сын: Михаил Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Фёдор Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Егор Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Фёдор Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Роман Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Кузьмина

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
1855
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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