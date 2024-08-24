Лукичёв Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичёв Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичёв Петр Михайлович

Мать ребёнка: Лукичёв ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукичёв ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верина (Лукичёва) ? Михайловна

Мать ребёнка: Лукичёв ?

Рождение ребёнка
26.09.1879

Сын: Лукичёв Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лукичёв ?

Смерть
Неизвестно

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