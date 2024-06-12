Бадмын Будажаб (Муухай) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадмын Будажаб (Муухай)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Гомбоев Манидари Эрдынеевич

Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

улус Губээ
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Гомбоева) Сэбэгмаа

Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Туманова (Гомбоева) Сэндэмэ

Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бадмаев Дансаран

Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Гомбоева) Бальжима

Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

Смерть
1953

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