Бадмын Будажаб (Муухай)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Гомбоев Манидари Эрдынеевич
Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)
улус Губээ
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Гомбоева) Сэбэгмаа
Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Туманова (Гомбоева) Сэндэмэ
Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бадмаев Дансаран
Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Гомбоева) Бальжима
Мать ребёнка: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)
Смерть
1953