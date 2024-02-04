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Муляков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Муляков Петр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кутинова (Мулякова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Кутинова (Мулякова) Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутинова (Мулякова) Мария Гавриловна

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