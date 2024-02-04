Муляков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Муляков Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулякова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кутинова (Мулякова) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулякова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Кутинова (Мулякова) Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно