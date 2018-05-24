Мангушев Хусяин Жамалетдинович
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения26.09.1950
Дата смерти24.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
27.06.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Чистопрудный бул., 10, стр. 2, Москва
Образование
Неизвестно
Средняя школа, с. Камкино
Среднее
Место жительства
Неизвестно
Мусы Джалиля, 4-2-207
Смерть
24.05.2018
село Камкиино, дома
Похороны
25.05.2018
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.