Мангушев Хусяин Жамалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангушев Хусяин Жамалетдинович

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

26.09.1950

Дата смерти

24.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950

Отец: Мангушев Жамалетдин Билялович

Мать: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
27.06.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Чистопрудный бул., 10, стр. 2, Москва
Образование
Неизвестно
Средняя школа, с. Камкино
Среднее
Место жительства
Неизвестно
Мусы Джалиля, 4-2-207
Смерть
24.05.2018
село Камкиино, дома
Похороны
25.05.2018
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.
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