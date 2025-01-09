Чернов Петр Ермилович
мужской, родился 29.07.1803 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЧернов Ермил СтепановичОколо 1782 г.р.
МатьЧернова Авдотья АксеновнаОколо 1780 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Чернов Ермил Степанович
Жена: Чернова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: Чернова (Чернова) Василиса Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: Чернова (Чернова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: Опритова (Чернова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: Чернова (Чернова) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: Чернова (Чернова) Степанида Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: (Чернова) Матрена Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: (Чернова) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Дочь: Опритова (Чернова) Ксения Петровна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна
Жена: Чернова Дарья Никитична
Мать ребёнка: Чернова Дарья Никитична
Дочь: (Чернова) Агафия Петровна
Мать ребёнка: Чернова Дарья Никитична
Мать ребёнка: Чернова Дарья Никитична