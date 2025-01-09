Чернов Петр Ермилович 29.07.1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Петр Ермилович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 29.07.1803 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Чернов Ермил СтепановичОколо 1782 г.р.
Мать
Чернова Авдотья АксеновнаОколо 1780 г.р.
Супруги
Чернова Дарья НикитичнаОколо 1822 г.р.
Чернова Марфа СеменовнаОколо 1799 г.р.
Дети
Чернов Никита ПетровичОколо 1820 г.р.
Чернова (Чернова) Василиса Петровна16.08.1823 ст. г.р.
Показать еще 12
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1803 ст.

Отец: Чернов Ермил Степанович

Мать: Чернова Авдотья Аксеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Марфа Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чернов Никита Петрович

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.08.1823 ст.

Дочь: Чернова (Чернова) Василиса Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
19.07.1825 ст.

Дочь: Чернова (Чернова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.11.1826 ст.

Дочь: Опритова (Чернова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
02.07.1828 ст.

Дочь: Чернова (Чернова) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
07.11.1830 ст.

Дочь: Чернова (Чернова) Степанида Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
07.11.1830 ст.

Дочь: (Чернова) Матрена Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Чернов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
07.10.1834 ст.

Дочь: (Чернова) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.01.1837 ст.

Дочь: Опритова (Чернова) Ксения Петровна

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
19.06.1839 ст.

Сын: Чернов Павел Петрович

Мать ребёнка: Чернова Марфа Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
16.06.1850 ст.

Жена: Чернова Дарья Никитична

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Второй брак для Петра и Дарьи

Рождение ребёнка
15.08.1851 ст.

Сын: Чернов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Чернова Дарья Никитична

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.02.1856 ст.

Дочь: (Чернова) Агафия Петровна

Мать ребёнка: Чернова Дарья Никитична

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.12.1858 ст.

Сын: Чернов Степан Петрович

Мать ребёнка: Чернова Дарья Никитична

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.