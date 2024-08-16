Романов Николай Романович
Место рождения
Дата рождения?.12.1857 ст.
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857 ст.
Крещение
?.12.1857 ст.
Восприемники: Порфирий Леонтьев Жорин
Бракосочетание
11.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1877 ст.
Сын: Романов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова
Рождение ребёнка
03.08.1879 ст.
Сын: Романов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова
Рождение ребёнка
27.07.1888 ст.
Сын: Романов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.
Сын: Ефимов Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова
Смерть
После 1926