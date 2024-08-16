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Романов Николай Романович

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.12.1857 ст.

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857 ст.

Отец: Рябухин Роман Ефимов

Мать: Рябухина (Жорина) Марфа Никитина

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
?.12.1857 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Порфирий Леонтьев Жорин
Бракосочетание
11.01.1876 ст.

Жена: Рябухина Капитолина Фёдорова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1877 ст.

Сын: Романов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1879 ст.

Сын: Романов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1888 ст.

Сын: Романов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.

Сын: Ефимов Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Рябухина Капитолина Фёдорова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1926

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