Пересунько Гликерия Фомина 1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пересунько Гликерия Фомина

Место рождения

Беседка, Київська область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Пересунько) Фотина Ивановна

Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Пересунько) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
09.01.1867 ст.

Дочь: (Пересунько) Домника Ивановна

Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
22.09.1869 ст.

Сын: Пересунько Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович

Беседка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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