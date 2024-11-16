Пересунько Гликерия Фомина
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Пересунько) Фотина Ивановна
Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Пересунько) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович
Рождение ребёнка
09.01.1867 ст.
Дочь: (Пересунько) Домника Ивановна
Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович
Рождение ребёнка
22.09.1869 ст.
Сын: Пересунько Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Пересунько Иван Корнилович
Смерть
Неизвестно