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Иван Прокофьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Прокофий Минин (Ович)

Мать: Меланья Архипова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Военная служба
1830 ст.
рекрут
Смерть
Неизвестно

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