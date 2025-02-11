Степанищев Филипп Илларионович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанищев Филипп Илларионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Степанищев Илларион Дмитриевич1849 г.р.
Мать
Степанищева Анисья ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Степанищева (Коровина) Анна Фёдоровна1872 г.р.
Дети
Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна21.12.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Степанищев Илларион Дмитриевич

Мать: Степанищева Анисья Яковлевна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
06.11.1894

Жена: Степанищева (Коровина) Анна Фёдоровна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Степанищева (Коровина) Анна Фёдоровна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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