Степанищев Филипп Илларионович
мужской, родился 1875, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСтепанищев Илларион Дмитриевич1849 г.р.
МатьСтепанищева Анисья ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна21.12.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
06.11.1894
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Степанищева (Коровина) Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно