Цветкова Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1925
Дата смерти15.08.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1925
Отец: Лебедев Андрей Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1952
Дочь: Леонидченко Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Цветков Николай Федорович
Заборовье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1958
Сын: Цветков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Цветков Николай Федорович
Смерть
15.08.2005
Тверь, город Тверь, Тверская область