Цветкова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова Татьяна Андреевна

Место рождения

Горютино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.01.1925

Дата смерти

15.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1925

Отец: Лебедев Андрей Сергеевич

Мать: не указана

Горютино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1952

Дочь: Леонидченко Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Цветков Николай Федорович

Заборовье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1958

Сын: Цветков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Цветков Николай Федорович

Смерть
15.08.2005
Тверь, город Тверь, Тверская область

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