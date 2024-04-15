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Белых Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Белых Андрей Семенович

Мать: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1807

Сын: Белых Иван Васильевич

Мать ребёнка: Белых Акулина Устиновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Белых Артемей Васильевич

Мать ребёнка: Белых Акулина Устиновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Белых Акулина Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Акулина Устиновна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1856
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