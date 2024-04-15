Белых Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Белых Андрей Семенович
Место жительства
С 1803
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Белых Акулина Устиновна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Белых Акулина Устиновна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Белых Акулина Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белых Акулина Устиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856