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Тарас Козьмич

Место рождения

Акташи, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1795 и 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1797

Отец: Мозян Козьма Иванович Васильевич

Мать: Катерина Тимофеевна

Акташи, Красночетайский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья-Онасья? Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Гавриловна

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Сын: Василий Тарасович

Мать ребёнка: Настасья Гавриловна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Тарасовна

Мать ребёнка: Оксинья-Онасья? Степановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Алексей Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Тарасовна

Мать ребёнка: Оксинья-Онасья? Степановна

Смерть
Неизвестно

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