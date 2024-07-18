Тарас Козьмич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1795 и 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Гавриловна
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Сын: Василий Тарасович
Мать ребёнка: Настасья Гавриловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Тарасовна
Мать ребёнка: Оксинья-Онасья? Степановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Алексей Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара Тарасовна
Мать ребёнка: Оксинья-Онасья? Степановна
Смерть
Неизвестно