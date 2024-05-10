Серно-Соловьевич Сергей Александрович 23.02.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Серно-Соловьевич Сергей Александрович

Место рождения

г. Влоцлавск (Влоцлавек, Włocławek), Влоцлавский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

23.02.1875 ст.

Дата смерти

04.06.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Влоцлавск (Влоцлавек, Włocławek), Влоцлавский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, артиллерист
Смерть
04.06.1940

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