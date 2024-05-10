Серно-Соловьевич Сергей Александрович
Место рожденияг. Влоцлавск (Влоцлавек, Włocławek), Влоцлавский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения23.02.1875 ст.
Дата смерти04.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Влоцлавск (Влоцлавек, Włocławek), Влоцлавский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, артиллерист
Смерть
04.06.1940