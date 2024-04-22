Кусков Сергей Иванович
Место рождениядер. Митрофановка, Асиновский р-он, Томская обл.
Дата рождения1885
Дата смерти13.06.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Горшкова (Кускова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Игумнова (Кускова) Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1923
Дочь: Каменская (Кускова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Яковлева (Кускова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна
Смерть
13.06.1930
Дата ареста: 30.03.1930г., обвинение: кулацкая к-р повст. организация, осужден: 02.06.1930, Приговор: ВМН (Расстрел); Дата реабилитации: Май 1960г.