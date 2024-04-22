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Кусков Сергей Иванович

Место рождения

дер. Митрофановка, Асиновский р-он, Томская обл.

Дата рождения

1885

Дата смерти

13.06.1930

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кусков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Горшкова (Кускова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Игумнова (Кускова) Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1923

Дочь: Каменская (Кускова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Яковлева (Кускова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна

Смерть
13.06.1930
Дата ареста: 30.03.1930г., обвинение: кулацкая к-р повст. организация, осужден: 02.06.1930, Приговор: ВМН (Расстрел); Дата реабилитации: Май 1960г.

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