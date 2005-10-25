Бичевин Еремей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1919
Дата смерти25.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919
Смена фамилии
Около 1925
Ханжиново, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Усыновлён Иваном Никоновичем Бичевиным, взял его фамилию и отчество | Усыновление
Рождение ребёнка
04.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бичевина (Нюшенко) Мария Александровна
Бракосочетание
Около 1950
Смерть
25.10.2005
Причина смерти: Самоубийство