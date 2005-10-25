Бичевин Еремей Иванович 01.05.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБичевин Еремей Иванович

Бичевин Еремей Иванович

Место рождения

Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

01.05.1919

Дата смерти

25.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919

Отец: Стрелов Савва Васильевич

Мать: Бичевина (Преловская) Марфа Даниловна

Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смена фамилии
Около 1925
Ханжиново, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Усыновлён Иваном Никоновичем Бичевиным, взял его фамилию и отчество | Усыновление
Рождение ребёнка
04.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бичевина (Нюшенко) Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Бичевина (Нюшенко) Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
25.10.2005
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Самоубийство

Мы используем куки для улучшения работы сайта.