Веникова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.2007
Сын: Митрофанов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Митрофанов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.03.2008
Дочь: Митрофанова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Митрофанов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.07.2013
Сын: Митрофанов Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Митрофанов Дмитрий Сергеевич