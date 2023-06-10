Веникова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веникова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веников Сергей Дмитриевич

Мать: Улитина Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.11.2007

Сын: Митрофанов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Митрофанов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.03.2008

Дочь: Митрофанова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Митрофанов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
30.07.2013

Сын: Митрофанов Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Митрофанов Дмитрий Сергеевич

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