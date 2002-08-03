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Ветошкина Полина Андреевна
Ветошкина Полина Андреевна
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Древо
Место рождения
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
Дата рождения
03.08.2002
Пол
Женский
Отец
Ветошкин Андрей Николаевич
1969 г.р.
Мать
Ветошкина (Михеева) Татьяна Николаевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2002
Отец:
Ветошкин Андрей Николаевич
Мать:
Ветошкина Татьяна Николаевна
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
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