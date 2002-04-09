Гусев Валерий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1945
Дата смерти09.04.2002
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945
Отец: Гусев Константин
Мать: Шиляева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1984
Дочь: Гусева Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Кубрина Любовь Арсентьевна
Смерть
09.04.2002