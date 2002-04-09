Гусев Валерий Константинович 30.06.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Валерий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1945

Дата смерти

09.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945

Отец: Гусев Константин

Мать: Шиляева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1984

Дочь: Гусева Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Кубрина Любовь Арсентьевна

Смерть
09.04.2002

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